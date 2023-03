Filippo Ganna multato alla Tirreno-Adriatico! Cosa è successo e quanto deve pagare

(Di giovedì 9 marzo 2023) Al termine di una terza tappa resa durissima dai ventagli,è riuscito a difendersi conservando così il primato nella classifica generale della-Adriatico 2023. Il fuoriclasse verbanese della Ineos Grenadiers è stato però sanzionato dgiuria per “aver gettato un rifiuto o un altro oggetto al di fuori delle zone di raccolta“. Il fenomenale cronoman azzurro dunque ha dovutouna multa di 500 franchi, perdendo inoltre 25 punti Uci a causa di una disattenzione. Il campione olimpico in carica dell’inseguimento a squadre su pista guarda comunque già avanti, con l’obiettivo di provare a difendere la maglia azzurra di leader della-Adriatico ancheconclusione dell’impegnativa frazione odierna. La Greccio-Tortoreto può essere adatta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - Eurosport_IT : SUA MAESTÀ FILIPPO GANNA ???????? #EurosportCICLISMO | #TirrenoAdriatico - chrdioc : Tutti pazzi per Filippo Ganna. Greccio, da qui parte la quarta tappa della Tirreno-Adriatico | LA FOTO… - Rietilife : Tutti pazzi per Filippo Ganna. Greccio, da qui parte la quarta tappa della Tirreno-Adriatico | LA FOTO -… - SpazioCiclismo : Quanto fatto da Filippo Ganna al momento dei ventagli è qualcosa di straordinario #TirrenoAdriatico -

ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale. "Foligno è stata l'unica città umbra sede di tappa della 'Tirreno Adriatico', manifestazione ciclistica tra le più ...Intanto alla Tirreno - Adriatico, successo allo sprint di Jasper Philipsen:è sempre leader. Oggi la frazione più lunga, la Greccio - Tortoreto di 219 km.ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale. Al termine della tappa, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha ricevuto nella sala consiliare i dirigenti di ...

Tirreno-Adriatico: Philipsen vince a Foligno, Ganna leader L'Unione Sarda.it

RIETI - Greccio si ferma per la Tirreno-Adriatico. Strade chiuse fin dalle 9 di stamattina e grande festa del ciclismo in piazza Roma, con Matheu Van der Poel, Wout Van Aert, Primoz Roglic, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...