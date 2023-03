Fiere di Milano e Parma, nasce il “polo” agroalimentare nel segno di Crédit Agricole. Lollobrigida: “Intesa storica” (Di giovedì 9 marzo 2023) Via libera allo storico accordo tra Fiere di Parma e Milano per una gestione armonizzata delle loro manifestazioni dedicate al settore agroalimentare, ovvero Cibus e Tuttofood. nasce così un “polo nazionale” enogastronomico ed agroalimentare fondato su una partnership industriale e su un incrocio azionario, visto che Fiera Milano diventa il secondo azionista privato di Fiere di Parma, con una quota del 18,5%, dopo Crédit Agricole Italia, che detiene il 26,44%. Insieme a Unione Parmense degli Industriali, quota dell’6,88%, si consolida dunque un accordo tra i soci privati che hanno guidato la società Ducale negli ultimi 14 anni la quale, da ora, gestirà entrambe le manifestazioni con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Via libera allo storico accordo tradiper una gestione armonizzata delle loro manifestazioni dedicate al settore, ovvero Cibus e Tuttofood.così un “nazionale” enogastronomico edfondato su una partnership industriale e su un incrocio azionario, visto che Fieradiventa il secondo azionista privato didi, con una quota del 18,5%, dopoItalia, che detiene il 26,44%. Insieme a Unione Parmense degli Industriali, quota dell’6,88%, si consolida dunque un accordo tra i soci privati che hanno guidato la società Ducale negli ultimi 14 anni la quale, da ora, gestirà entrambe le manifestazioni con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WineNewsIt : #FiereParma e #FieraMilano si uniscono per l’#agroalimentare #madeinItaly, con #Cibus e #TuttoFood. Ok all’ingresso… - Agricolae1 : #Fiere: @giamma71 @LegaSalvini, accordo Milano-Parma buona notizia per made in Italy - albertolupini : Fiera Milano, il Cda approva l'operazione con Fiere di Parma - retailfood : #FierediParma e @FieraMilanoSpa hanno siglato l’accordo per una comune piattaforma fieristica europea nel comparto… - fisco24_info : Fiere, via libera all’integrazione tra Milano e Parma: Dopo l’Assemblea dei soci di Parma, anche il cda di Milano a… -