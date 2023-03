Fiera Milano | via libera al polo agroalimentare italiano con Parma

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 9 marzo 2023) Approvato dal cda per la nascita di una comune piattaforma fieristica europea costituita da “Tuttofood powered by Cibus” ae "Cibus" a. L'ad Luca Palermo: "È il momento per far sì che le nostre filiere industriali trovino in Italia la loro casa e i nostri eventi diventino più forti e attrattivi per gli operatori esteri"