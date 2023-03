Fiducia confermata (Di giovedì 9 marzo 2023) Le elezioni estoni si sono concluse con la vittoria del partito liberale ed europeista Riforma, della premier uscente Kaja Kallas ( nella foto ), che ha ottenuto il 31 per... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 9 marzo 2023) Le elezioni estoni si sono concluse con la vittoria del partito liberale ed europeista Riforma, della premier uscente Kaja Kallas ( nella foto ), che ha ottenuto il 31 per... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 34_liss : RT @rtl1025: ?? Via libera definitivo al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei #carburanti. L'aula del #Senato l'ha approvato per alzata… - rtl1025 : ?? Via libera definitivo al decreto sulla trasparenza dei prezzi dei #carburanti. L'aula del #Senato l'ha approvato… - PugliaStream : Ex Ilva, fiducia confermata alla Camera: lo scudo penale e non solo, ecco cosa contiene il decreto - pazzamentejuve : 8. Fiducia del club: è rinnovo La fiducia della Juventus confermata attraverso un gesto, importante: quello del ri… - infoitsport : Paredes, fiducia confermata da Allegri: «Per noi è importante» -