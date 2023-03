Fibromialgia | +15% nel ‘post-Covid’ Colpiti 120 mila campani

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 marzo 2023) È un dolore ‘dimenticato’ e poco conosciuto, ma dopo la pandemia i casi disono in continua crescita. Ina si stimano circa 120casi, 2 milioni i pazienti in Italia. Laè una sindrome caratterizzata da stanchezza e soprattutto dolore diffuso a muscoli e articolazioni, è una frequente conseguenza del Covid-19 e secondo un recente studio israeliano la sviluppa il 15% di chi è stato ricoverato per l’infezione, una percentuale che sale al 26% nel sesso femminile dove la sindrome è molto più comune, colpendo in generale le donne in 9 casi su 10. Dopo Covid-19 il rischio diè cinque volte più alto rispetto al normale e anche per questo è importante aumentare l’attenzione per una malattia ‘invisibile’, che spesso richiede anni prima di arrivare alla diagnosi ...