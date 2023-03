Festa delle Donne nella casa più spiata: arriva il bacio tra Giaele e Onestini (Di giovedì 9 marzo 2023) Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno celebrato la Festa delle Donne! Le vippone si sono concesse una cena ed una intera serata solo per loro tra chiacchiere, racconti e giochi. E quando si parla di giochi nella casa più spiata d’Italia, difficilmente può mancare obbligo o verità. Le Donne del reality si sono messe alla prova e tra i vari obblighi è scappato pure un bacio. Festa delle Donne per le vippone: obbligo e verità La prima concorrente a giocare è stata Sofia Giaele De Donà. La vip ha scelto l’obbligo e così le sue compagne hanno deciso di spedirla nel cortiletto per baciare sulla bocca Luca Onestini. Loro sono solo buoni amici ma c’è da dire ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 hanno celebrato la! Le vippone si sono concesse una cena ed una intera serata solo per loro tra chiacchiere, racconti e giochi. E quando si parla di giochipiùd’Italia, difficilmente può mancare obbligo o verità. Ledel reality si sono messe alla prova e tra i vari obblighi è scappato pure unper le vippone: obbligo e verità La prima concorrente a giocare è stata SofiaDe Donà. La vip ha scelto l’obbligo e così le sue compagne hanno deciso di spedirla nel cortiletto per baciare sulla bocca Luca. Loro sono solo buoni amici ma c’è da dire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: l’#8marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della #donna, o delle donne, ma un’occasio… - ZZiliani : CONTRORDINE: l’#8Marzo non è più la festa delle donne, è la festa del vizio di forma della #Juventus al #TAR. Ubi m… - VolpeReal : C'è stato l'ennesimo suicidio di una studentessa. Motivo? Laurea pronta, festa organizzata ma in realtà non aveva t… - _Overgron_ : RT @ByeBitchstan: Buona festa delle donne a tutte!!!?? #gfvip #solearmy #oriele #incorvassi #gioiellers - RiotJulius : RT @valeriolundini: Buona festa delle donne con questo splendido omaggio fatto da me, Emanuela Fanelli e Matilda De Angelis #8marzo2023 #ot… -