Festa della donna, una donna aggredita dall’uomo che aveva denunciato (Di giovedì 9 marzo 2023) Festa della donna, una donna aggredita dall’ex che aveva denunciato il giorno prima. In nottata l’uomo si è consegnato in Questura Un fatto di sangue ha macchiato il giorno in cui si celebra la donna e le sue conquiste nei secoli. Il fatto è accaduto a Trieste, dove una donna di 45 anni di origini bosniache è stata aggredita dall’ex fidanzato nella serata di ieri, 8 marzo, Festa della donna. Alla base dell’aggressione potrebbe esserci la vendetta. La donna, infatti, il giorno prima aveva denunciato l’uomo. ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023), unadall’ex cheil giorno prima. In nottata l’uomo si è consegnato in Questura Un fatto di sangue ha macchiato il giorno in cui si celebra lae le sue conquiste nei secoli. Il fatto è accaduto a Trieste, dove unadi 45 anni di origini bosniache è statadall’ex fidanzato nella serata di ieri, 8 marzo,. Alla base dell’aggressione potrebbe esserci la vendetta. La, infatti, il giorno primal’uomo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: l’#8marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della #donna, o delle donne, ma un’occasio… - FratellidItalia : ?? A Milano, le femministe hanno sfilato in corteo con striscioni, cartelli e immagini offensive e di cattivo gusto.… - ZZiliani : (Da una vecchia edizione del #Times del marzo 1891) “LONDRA IN FESTA: ASSOLTO JACK LO SQUARTATORE” “IL TAR DEL LAZI… - PaolaMIRANDOLA : RT @jacopocoghe: Nel giorno della festa della donna il presidente del Canada si prostra devotamente all’ideologia gender. Taccia di odio c… - frlssxtwfs : RT @briobluilikeyou: Oggi, nella Giornata della festa delle donne, ci terrei a ricordare una grande icona femminista dei primi anni duemila… -