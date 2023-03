Festa del Papà a Cinecittà World e la raccolta fondi per il Bambino Gesù: ecco quando, orari e biglietti (Di giovedì 9 marzo 2023) . Sarà un evento all’insegna del divertimento e soprattutto della solidarietà, considerato come il parco divertimenti di “Cinecittà World” festeggerà il 154esimo anniversario dell’Ospedale Bambino Gesù. Sarà una giornata per sensibilizzare le persone al “Progetto Accoglienza” e raccogliere fondi, con questo che s’interessa dei bambini in lunga degenza all’ospedale e provenienti da tutte le parti d’Italia e dai Paesi più poveri del mondo. La Festa del Papà per aiutare i bimbi del “Progetto Accoglienza” Il “Progetto Accoglienza” pensato dall’Ospedale Bambino Gesù, si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie dei piccoli ricoverati, spesso costretti a ingenti spese e stress mentale per poter stare vicini ai propri figli nel periodo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . Sarà un evento all’insegna del divertimento e soprattutto della solidarietà, considerato come il parco divertimenti di “” festeggerà il 154esimo anniversario dell’Ospedale. Sarà una giornata per sensibilizzare le persone al “Progetto Accoglienza” e raccogliere, con questo che s’interessa dei bambini in lunga degenza all’ospedale e provenienti da tutte le parti d’Italia e dai Paesi più poveri del mondo. Ladelper aiutare i bimbi del “Progetto Accoglienza” Il “Progetto Accoglienza” pensato dall’Ospedale, si pone l’obiettivo di aiutare le famiglie dei piccoli ricoverati, spesso costretti a ingenti spese e stress mentale per poter stare vicini ai propri figli nel periodo di ...

