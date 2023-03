Ferrara | negozio “marchiato” con la scritta “ebreo” accanto alla vetrina Il sindaco | “Gesto gravissimo”

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Come nella Germania nazista, aè comparsa la” di fiancoserranda di un, con una freccia a indicare l’ingresso dell’attività. “Undi gravità assoluta che offende l’intera città e la sua storia”, secondo ilAlan Fabbri, che aggiunge: “Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l’accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti”. Laè stata cancellata immediatamente, la vicenda è finita all’attenzione della Digos, che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso. “Non lasceremo che questopossa gettare discredito sulla città – prosegue Fabbri – ringrazio chi ha prontamente segnalato l’accaduto, ...