Ferrara: «In Champions nessuno vuole incontrare il Napoli» (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, sulle ambizioni europee della squadra di Spalletti. I dettagli Ciro Ferrara ha parlato a Il Mattino della stagione in Champions League del Napoli. PAROLE – «La Champions è una competizione diversa, una competizione brutale. Per quello che ci ha fatto vedere la squadra di Spalletti direi che sono in grado di andare il più avanti possibile. Poi credo che siano le altre squadre a non volere incontrare il Napoli nei turni futuri. Per battere gli azzurri, o almeno per provare a tenere loro testa devi snaturare il tuo gioco, ovvero come ha fatto la Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Ciro, ex difensore del, sulle ambizioni europee della squadra di Spalletti. I dettagli Ciroha parlato a Il Mattino della stagione inLeague del. PAROLE – «Laè una competizione diversa, una competizione brutale. Per quello che ci ha fatto vedere la squadra di Spalletti direi che sono in grado di andare il più avanti possibile. Poi credo che siano le altre squadre a non volereilnei turni futuri. Per battere gli azzurri, o almeno per provare a tenere loro testa devi snaturare il tuo gioco, ovvero come ha fatto la Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

