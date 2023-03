Fernando Alonso l’immarcescibile | che podio con Aston Martin!

(Di giovedì 9 marzo 2023) Immarcescibile: “Non soggetto all’usura del tempo, perennemente valido, imperituro, immutabile“. Da domenica, questa parola, potrebbe cucirsi alla perfezione sulla figura di, splendido quarantunenne che ha centrato ilnel Gran Premio del Bahrain al suo esordio ufficiale, almeno in una gara, conMartin. Lo spagnolo ha confermato tutte le sensazioni positive della vigilia superando, di gran lunga, le più rosee delle aspettative: terzo posto mettendosi alle spalle Ferrari e Mercedes, sue ex scuderie. Una prova meravigliosa di pilota e macchina che hanno messo in pista un feeling davvero tangibile: si può sognare in grande? La gioia di: “Martin, grazie: weekend perfetto” (Credit foto – pagina Facebook ...

La potenza del motore negli ultimi dieci giri per non rendere ancora più pesante un passivo già umiliante per gli avversari lontani più di 40 secondi ad eccezione della Aston Martin di Fernando Alonso. F1 2023, rischio concreto di un dominio Red Bull L'inizio stagionale del Mondiale di F1 non ha dato grandi garanzie di spettacolo. La gara del Bahrain, non ci fosse stato Fernando Alonso, sarebbe stata una noia assoluta, con le prime due posizioni saldamente consolidate e una lotta al terzo posto che si sarebbe accesa solo grazie allo spagnolo e a Charles Leclerc. Invece il ritiro di Charles Leclerc e la differenza di passo evidente tra Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno precluso alle Rosse un piazzamento in top-3.

