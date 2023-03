Femminicidio nel Foggiano | donna uccisa a coltellate dal marito Che poi tenta il suicidio

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ennesimodel 2023. Tragedia a Carlantino in provincia di Foggia, dove un uomo di 54 anni ha ucciso ala moglie, di 9 anni più giovane, e poi hato il. Il fatto è successo nell’appartamento della coppia, in via Cesare Battisti. Immediato l’intervento sul posto del 118, con i rianimatori dell’elisoccorso: nulla da fare per la, mentre l’uomo si trova al Policlinico di Foggia e non sono note, al momento, le sue condizioni.a Foggia: chi è la vittima Sono i carabinieri della Compagnia di Lucera che si stanno occupando delle indagini, alla presenza del pm di turno e del medico legale. La vittima è Pietronilla De Santis, colpita con più fendenti dal, Antonio Carozza. Sconvolta dall’accaduto la cittadina sui ...

Femminicidio nel Foggiano: uccide la moglie a coltellate e poi tenta il suicidio FoggiaToday

Ennesimo femminicidio in Puglia, all'indomani della festa della donna: uccide la moglie a coltellate e poi tenta di togliersi la vita. Si tratta di una donna di 45 anni, uccisa a ...L'uomo, 54 anni, è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. La coppia nota in paese perché gestisce un bar ...