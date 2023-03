Federnuoto Mondiale | decisa squalifica per Barelli | ancora per un anno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un altrodi sospensione, dopo i due già decisi, è stato inflitto a Paolodalla federazionedel nuoto, la World Aquatics. Il Collegio Etico indipendente dell'ex Fina ha infatti indagato "su molteplici accuse di illeciti" nei confronti del Presidente dellaitaliana, ex membro dell'Esecutivo Fina ed ex presidente Len: le accuse erano di aver ricevuto "pagamenti indebiti" e non aver riferito "interessi personali".era stato sospeso fino al 14 settembre 2024, ora lo stop è prolungato al 2025 e durerà finché non avrà restituito alla World Aquatics le cifre contestate. (Ansa).