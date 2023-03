Federippi | chi è la concorrente di Pechino Express insieme a Giorgia Soleri?

Leggi su donnapop

(Di giovedì 9 marzo 2023)è la frizzante e determinatadi, pronta a intraprendere l’avventura de La via delle Indie con la collega e amica attivista. Di seguito scopriamo alcune curiosità sulla giovanissima influencer! Leggi anche:: perché non c’è più su Instagram e Twitter? La verità in uno sfogo lungo e amaro...