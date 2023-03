Fedeltà al lavoro e al progresso economico: il riconoscimento della Camera di commercio (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. C’è tempo fino alle 15 del 30 aprile per presentare la candidatura alla 61ª edizione della Premiazione del lavoro e del progresso economico. La Camera di commercio conferma in questa edizione del bando le due nuove categorie di destinatari introdotte nella scorsa edizione: si tratta delle donne imprenditrici con oltre 30 anni d’età e dei giovani imprenditori fino a 30 anni. Oltre a questi destinatari, il bando è rivolto – come da tradizione – ai dipendenti lavoratori e dirigenti che abbiano prestato ininterrottamente la propria attività per non meno di 30 anni, o 25 se donna, alle dipendenze della stessa impresa o fino a tre imprese nel caso di dirigenti; a costoro sono riservati 40 premi. Inoltre andranno assegnati 35 premi, di cui 5 riservati ai coltivatori ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Bergamo. C’è tempo fino alle 15 del 30 aprile per presentare la candidatura alla 61ª edizionePremiazione dele del. Ladiconferma in questa edizione del bando le due nuove categorie di destinatari introdotte nella scorsa edizione: si tratta delle donne imprenditrici con oltre 30 anni d’età e dei giovani imprenditori fino a 30 anni. Oltre a questi destinatari, il bando è rivolto – come da tradizione – ai dipendenti lavoratori e dirigenti che abbiano prestato ininterrottamente la propria attività per non meno di 30 anni, o 25 se donna, alle dipendenzestessa impresa o fino a tre imprese nel caso di dirigenti; a costoro sono riservati 40 premi. Inoltre andranno assegnati 35 premi, di cui 5 riservati ai coltivatori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mardea74 : @HeymanHustle @NICKGQNYC @WWE @WWERomanReigns @WWEUsos @WWESoloSikoa Però anche i saggi devono essere riconosciuti… - mattonistajr : @F1Sofa Col massimo rispetto per il tuo lavoro, il concetto di 'fedeltà all'azienda' non mi convince. In una eventu… - DarioViPu64 : @AngeloBW @mirkonicolino @guidotolomei Ma perché tutte queste reverenze ad un ex datore di lavoro? Ora lavora per l… -