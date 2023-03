FdI Sannio | a Rita Malfi il premio Eccellenza Donna 2023

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri (8 marzo ndr), presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, è avvenuta la premiazione della dottoressada parte delle responsabili provinciali dei dipartimenti tutela vittime, Anna de Bellis e Pari opportunità, Famiglia e Valori non Negoziabili Claudine Sassi.è un’insegnante, consigliere comunale di Bonea, lavora presso l’associazione Onlus “Amore Oltre i Confini” di Montesarchio. Questo appuntamento sottolinea la coerenza, il coraggio e il merito di unache si sia distinta in ambito sociale, e non solo, nella nostra provincia. Entrambe le dirigenti hanno quindi, con orgoglio, premiatoper l’attività che compie anche a livello associazionistico nel ...