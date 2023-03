Farmaci, nuovi dati su molecola per forma recidivante Sclerosi multipla (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute ) - Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha presentato i dati aggiornati sull'efficacia e la sicurezza a lungo termine di evobrutinib, che continuano a mostrare un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole, in linea con quanto osservato in precedenza nel periodo in doppio cieco (Dbp) degli studi clinici. Tali dati - riporta una nota - presentati all'Americas committee for treatment and research in multiple Sclerosis - Actrims Forum (23-25 febbraio 2023), continuano a dimostrare il beneficio del trattamento a quattro anni nella riduzione del tasso annualizzato di ricaduta (Arr - Annualized Relapse Rate) nelle persone con Sclerosi multipla recidivante. I dati dello studio di estensione in aperto (Ole - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute ) - Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha presentato iaggiornati sull'efficacia e la sicurezza a lungo termine di evobrutinib, che continuano a mostrare un profilo di sicurezza e tollerabilità favorevole, in linea con quanto osservato in precedenza nel periodo in doppio cieco (Dbp) degli studi clinici. Tali- riporta una nota - presentati all'Americas committee for treatment and research in multiples - Actrims Forum (23-25 febbraio 2023), continuano a dimostrare il beneficio del trattamento a quattro anni nella riduzione del tasso annualizzato di ricaduta (Arr - Annualized Relapse Rate) nelle persone con. Idello studio di estensione in aperto (Ole - ...

