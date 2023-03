Fantacalcio | 5 centrocampisti da non schierare nella 26ª giornata di Serie A

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 9 marzo 2023) Destreggiamoci nel magico mondo delevitando malus e brutti voti. Vediamo dunque 5da nonassolutamente per la 26ªdiA. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO POTRESTI SEGUIRCI SUL NOSTRO INSTAGRAM In questo momento, albisognerà fare attenzione a diversi fattori: sale vertiginosamente il numero degli infortunati, tra cui Immobile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.