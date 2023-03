"Fan**lo Hailey": i fan di Justin Bieber hanno insultato la moglie a causa di quanto accaduto con Selena Gomez (Di giovedì 9 marzo 2023) I fan di Justin Bieber, durante una sua esibizione a sorpresa al Rolling Loud, hanno insultato la moglie del cantante, Hailey, a causa dei problemi con Selena Gomez. Durante lo scorso fine settimana, Justin Bieber si è esibito a sorpresa al Rolling Loud. Nel corso della sua performance, alcuni fan hanno iniziato ad insultare la moglie del cantante, Hailey Bieber, molto probabilmente a causa di una questione che coinvolge la stessa Hailey, Selena Gomez e Kylie Jenner. Secondo quanto riportato da Insider, a dare il via alle polemiche online è stata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) I fan di, durante una sua esibizione a sorpresa al Rolling Loud,ladel cantante,, adei problemi con. Durante lo scorso fine settimana,si è esibito a sorpresa al Rolling Loud. Nel corso della sua performance, alcuni faniniziato ad insultare ladel cantante,, molto probabilmente adi una questione che coinvolge la stessae Kylie Jenner. Secondoriportato da Insider, a dare il via alle polemiche online è stata ...

amandonina : se hailey fosse veramente incinta dovete farvi il triplo più schifo, perché lo stress in cui l'avete messa per un'a… - nolocalsplease : @jadexgolden infatti ho fatto quella premessa perché non essendo fan di nessuno dei 3 sicuramente ne so meno di alt… - valebochicchio_ : tu pensa essere fan di S e continuare ad andare contro Hailey, che in risposta va con Justin in vacanza per fare an… - nolocalsplease : @eviltempt ah lei quindi non commenta e mette like a cose contro hailey ultimamente? lo fanno i fan dal suo profilo? - MKOlsenKellybag : I suoi fan poi che stanno dicendo 'Haikey, Justin non ti sta difendendo, io lo lascerei' cercando di creare dubbi n…