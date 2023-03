Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mitsouko1 : RT @RaphaelStoneho1: @CriticaScient @Gitro77 Con tale consultaz. popolare, iniziativa comunque lodevole, stiamo però tappando le falle di u… - RaphaelStoneho1 : @CriticaScient @Gitro77 Con tale consultaz. popolare, iniziativa comunque lodevole, stiamo però tappando le falle d… - fisco24_info : Spionaggio, processo Biot: Procura militare chiede l'ergastolo: (Adnkronos) - La requisitoria davanti al tribunale… - spatience76 : @ESatiro27 @mistral39210594 @guffanti_marco Bene, voglio seguire il suo ragionamento (che parte da gravi falle stor… - SignorCEO : Sebbene sia nato per rendere sicure le transazioni, blockchain a sua volta non è esente da potenziali falle perlopi… -

... i documenti in questione riguardavano alcuni la lotta all'Isis mentre altri mostravano debolezze e criticità dell'Alleanza, specie dal punto di vista navale e marittimo. '' che sarebbero ...... i documenti in questione riguardavano alcuni la lotta all'Isis mentre altri mostravano debolezze e criticità dell'Alleanza, specie dal punto di vista navale e marittimo. '' che sarebbero ...... analizza tutte ledel sistema di sanità pubblica italiana, osservando: "Non abbiamo mai ... Il SSN ècome una delle cose più belle che abbiamo nel nostro paese e con cui competiamo con la ...

Falle Nato nei dossier trafugati: ora Biot rischia l'ergastolo ilGiornale.it

La Procura Militare di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'ufficiale di Marina, Walter Biot, accusato di spionaggio ...“L’inchiesta della Procura di Bergamo sta passando sotto la lente di ingrandimento le frasi di tutti e da qui si sta costruendo un film. Ma la verità è che noi eravamo impreparati in quanto abbiamo co ...