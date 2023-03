Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Falcao sfida la Juve in tv: “La #Roma non ha paura”. 40 anni fa a Mixer: Il 9 marzo 1983, tre giorni dopo il bruci… - memoria_futebol : RT @facciacalcio: Paulo Roberto Falcao e Roberto Bettega durante una sfida tra Roma e Juventus - _KK_8 : RT @facciacalcio: Paulo Roberto Falcao e Roberto Bettega durante una sfida tra Roma e Juventus - EBVTebo : RT @facciacalcio: Paulo Roberto Falcao e Roberto Bettega durante una sfida tra Roma e Juventus - gobbo_sicano : RT @facciacalcio: Paulo Roberto Falcao e Roberto Bettega durante una sfida tra Roma e Juventus -

... ma tre giorni prima (il 6 marzo) ha perso 2 - 1 in maniera bruciante in casa contro la Juve seconda in classifica: in vantaggio fino a 8 minuti dalla fine proprio grazie a un guizzo di, la ......vedere con le sfide degli anni '80 quando Pruzzo e Brio si scambiavano colpi proibiti mentre... Del resto anche per José, questa è unaspeciale. La Juve, Pogba, Allegri, 'l'area di 25 metri'...Il serbo si è raccontato a 360°, parlando anche della delicatadi questa sera al 'Franchi' ... Un altro idolo è Radamel, per i suoi capelli e per lo stile di gioco". Sugli inizi: "Per ...

Falcao sfida la Juve in tv: “La Roma non ha paura”. 40 anni fa a Mixer Corriere dello Sport

Il 9 marzo 1983, tre giorni dopo il bruciante ko all’Olimpico contro Platini e compagni, il Divino decide di parlare alla Rai per dare la scossa decisiva alla squadra ...