Fai Campania e Fondazione De Felice convocano politici e intellettuali: Tutela di Posillipo, bisogna fare di più (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Fai Campania promuove una riflessione sul quartiere di Posillipo, attraverso le voci di protagonisti ed esperti. “Napoli, collina di Posillipo. Per un nuovo presente di una risorsa dimenticata” è il titolo dell’incontro organizzato (martedì 14 marzo dalle ore 17) dalla Delegazione regionale Fai Campania e dalla Fondazione De Felice nel Teatro di Palazzo Donn’Anna. Insieme con il Presidente regionale Fai Campania Michele Pontecorvo Ricciardi, interverranno Luigi Carbone, Presidente della Commissione cultura, turismo e attività produttive del Comune di Napoli; Fabrizio Cembalo Sambiase, Presidente Aiapp Sezione Campania Basilicata Calabria; e Cherubino Gambardella, professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università Luigi Vanvitelli. ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Faipromuove una riflessione sul quartiere di, attraverso le voci di protagonisti ed esperti. “Napoli, collina di. Per un nuovo presente di una risorsa dimenticata” è il titolo dell’incontro organizzato (martedì 14 marzo dalle ore 17) dalla Delegazione regionale Faie dallaDenel Teatro di Palazzo Donn’Anna. Insieme con il Presidente regionale FaiMichele Pontecorvo Ricciardi, interverranno Luigi Carbone, Presidente della Commissione cultura, turismo e attività produttive del Comune di Napoli; Fabrizio Cembalo Sambiase, Presidente Aiapp SezioneBasilicata Calabria; e Cherubino Gambardella, professore ordinario di Progettazione architettonica all’Università Luigi Vanvitelli. ...

