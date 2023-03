Fabrizio Gifuni, chi è la moglie Sonia Bergamasco: “Innamorata della sua ironia” (Di giovedì 9 marzo 2023) Sonia Bergamasco è sposata dal 2000 con l’attore Fabrizio Gifuni. I due hanno recitato in diversi film, tra cui “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e la miniserie televisiva “De Gasperi, l’uomo della speranza”. “Ci siamo conosciuti anni fa recitando nella “Trilogia della Villeggiatura” di Goldoni, regia di Massimo Castri. Abbiamo lavorato insieme in televisione, al cinema ma in teatro i nostri percorsi sono diversi”, ha raccontato Sonia Bergamasco in un’intervista a Il Giorno. La coppia ha avuto due figlie: Valeria e Maria. “Le mie figlie, Maria di 15 anni e Valeria di 17, hanno tutti i sacrosanti sturm und drang dell’età, ma anche delle certezze. Io ero fragile e testarda, le due cose insieme si sostenevano a vicenda, loro invece mi sembrano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)è sposata dal 2000 con l’attore. I due hanno recitato in diversi film, tra cui “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana e la miniserie televisiva “De Gasperi, l’uomosperanza”. “Ci siamo conosciuti anni fa recitando nella “TrilogiaVilleggiatura” di Goldoni, regia di Massimo Castri. Abbiamo lavorato insieme in televisione, al cinema ma in teatro i nostri percorsi sono diversi”, ha raccontatoin un’intervista a Il Giorno. La coppia ha avuto due figlie: Valeria e Maria. “Le mie figlie, Maria di 15 anni e Valeria di 17, hanno tutti i sacrosanti sturm und drang dell’età, ma anche delle certezze. Io ero fragile e testarda, le due cose insieme si sostenevano a vicenda, loro invece mi sembrano ...

