F1, speranza in Ferrari: una centralina potrebbe essersi salvata, scongiurata penalità per Gedda? (Di giovedì 9 marzo 2023) Una speranza in Ferrari. Le voci sono diverse e da quello che filtra dalle segrete stanze (fonte: Motorsport.com), in casa della Rossa il rischio penalità per Charles Leclerc a Gedda (Arabia Saudita), sede del secondo round del Mondiale 2023 di F1, potrebbe essere scongiurato. Il riferimento è a quanto accaduto nel GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, nel quale la scuderia di Maranello ha ottenuto un risultato deludente sia sul piano della prestazione che dell’affidabilità: quarto posto per lo spagnolo Carlos Sainz, quasi 50? dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, e ritiro per il monegasco nel 41° giro della corsa di Sakhir. Stando a quanto si è venuto sapere, il problema si è originato per un guasto sulla seconda centralina, dal momento che la ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Unain. Le voci sono diverse e da quello che filtra dalle segrete stanze (fonte: Motorsport.com), in casa della Rossa il rischioper Charles Leclerc a(Arabia Saudita), sede del secondo round del Mondiale 2023 di F1,essere scongiurato. Il riferimento è a quanto accaduto nel GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2023 di F1, nel quale la scuderia di Maranello ha ottenuto un risultato deludente sia sul piano della prestazione che dell’affidabilità: quarto posto per lo spagnolo Carlos Sainz, quasi 50? dalla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, e ritiro per il monegasco nel 41° giro della corsa di Sakhir. Stando a quanto si è venuto sapere, il problema si è originato per un guasto sulla seconda, dal momento che la ...

