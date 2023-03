F1, lutto per il presidente della Fia Ben Sulayem: il figlio è morto in un incidente stradale (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ morto in un incidente stradale Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem. Secondo quanto riportato dai media degli Emirati Arabi Uniti, l’uomo è deceduto in seguito alle ferite riportate nell’incidente. Ex pilota di F4, aveva disputato otto gare nel corso delle stagioni 2016 e 2017, ottenendo come miglior risultato un settimo posto. “Le nostre condoglianze a Sua Eccellenza Mohammed bin Sulayem e alla sua famiglia. Che Dio vi ricompensi e vi benedica” si legge in una nota della la Federazione Automobilistica degli Emirati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) E’in unSaif Muhammad bin Salim,delFIA Mohammed Ben. Secondo quanto riportato dai media degli Emirati Arabi Uniti, l’uomo è deceduto in seguito alle ferite riportate nell’. Ex pilota di F4, aveva disputato otto gare nel corso delle stagioni 2016 e 2017, ottenendo come miglior risultato un settimo posto. “Le nostre condoglianze a Sua Eccellenza Mohammed bine alla sua famiglia. Che Dio vi ricompensi e vi benedica” si legge in una notala Federazione Automobilistica degli Emirati. SportFace.

