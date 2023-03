F1, Lewis Hamilton: “Non sono stato ascoltato sul progetto della nuova Mercedes” (Di giovedì 9 marzo 2023) Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Lewis Hamilton. Reduce da una stagione in F1 nella quale per la prima volta in carriera non ha vinto neanche un GP, il britannico sperava di avere a sua disposizione una Mercedes molto più competitiva. I propositi ambiziosi del “Re Nero” però si sono infranti su un progetto tecnico che, per le caratteristiche, non si discosta traoppo da quello del 2022. La W14, infatti, non rappresenta una forte discontinuità rispetto alla W13 e alla fine della fiera le criticità sono un po’ le stesse, con l’eccezione di una minor incidenza del porpoising. In un’intervista concessa alla BBC, Lewis ha parlato chiaro: “L’anno scorso ho esposto i problemi della ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Amarezza e delusione:questi i sentimenti che albergano nell’animo di. Reduce da una stagione in F1 nella quale per la prima volta in carriera non ha vinto neanche un GP, il britannico sperava di avere a sua disposizione unamolto più competitiva. I propositi ambiziosi del “Re Nero” però siinfranti su untecnico che, per le caratteristiche, non si discosta traoppo da quello del 2022. La W14, infatti, non rappresenta una forte discontinuità rispetto alla W13 e alla finefiera le criticitàun po’ le stesse, con l’eccezione di una minor incidenza del porpoising. In un’intervista concessa alla BBC,ha parlato chiaro: “L’anno scorso ho esposto i problemi...

