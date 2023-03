Ex dama di Uomini e Donne sbotta contro il programma: «Fintoni» che succede (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne si è visto il ritorno di Aurora Tropea. La donna era uscita dalla trasmissione da sola un paio di anni fa e adesso è riapparsa nel parterre del trono over. Il suo ritorno ha generato molto sgomento. Soprattutto Gianni Sperti ha preso la parola per attaccarla. L'opinionista ha alluso al fatto che Aurora, quando lasciò la trasmissione, parlò male del programma insieme ad «una sua amica». Il riferimento di Gianni è andato ad alcune dirette Instagram fatte da Aurora in compagnia di altre ex dame della trasmissione, tra cui Veronica Ursida. Ebbene, proprio quest'ultima ha sentito il bisogno di intervenire sui social e di fare chiarezza sulla faccenda. La donna è stata alquanto perentoria nel replicare all'opinionista. Lo sfogo di un'ex dama di Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri disi è visto il ritorno di Aurora Tropea. La donna era uscita dalla trasmissione da sola un paio di anni fa e adesso è riapparsa nel parterre del trono over. Il suo ritorno ha generato molto sgomento. Soprattutto Gianni Sperti ha preso la parola per attaccarla. L'opinionista ha alluso al fatto che Aurora, quando lasciò la trasmissione, parlò male delinsieme ad «una sua amica». Il riferimento di Gianni è andato ad alcune dirette Instagram fatte da Aurora in compagnia di altre ex dame della trasmissione, tra cui Veronica Ursida. Ebbene, proprio quest'ultima ha sentito il bisogno di intervenire sui social e di fare chiarezza sulla faccenda. La donna è stata alquanto perentoria nel replicare all'opinionista. Lo sfogo di un'exdie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Uomini e Donne, l’ex dama Veronica Ursida sbotta contro Gianni Sperti dopo la puntata di ieri - IsaeChia : #UominieDonne, l’ex dama Veronica Ursida sbotta contro Gianni Sperti dopo la puntata di ieri Ecco cos’è successo - EnzoPio2 : RT @uominiedonne: Le esterne dei tronisti e il ritorno di una dama del parterre... Per scoprire cos'è successo oggi in puntata, cliccate qu… - WittyTV : RT @uominiedonne: Le esterne dei tronisti e il ritorno di una dama del parterre... Per scoprire cos'è successo oggi in puntata, cliccate qu… - uominiedonne : Le esterne dei tronisti e il ritorno di una dama del parterre... Per scoprire cos'è successo oggi in puntata, clicc… -