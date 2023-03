Ex concorrente del GF Vip sbotta contro gli autori: “Trattato malissimo” (Di giovedì 9 marzo 2023) Un ex concorrente del GF Vip ha rilasciato un’intervista in cui ha sbottato duramente contro gli autori del programma. La persona in questione ha dichiarato di essere stata trattata molto male da coloro che lavorano dietro le quinte del reality show. Le sue parole sono state così forti al punto da fare il giro del L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 9 marzo 2023) Un exdel GF Vip ha rilasciato un’intervista in cui hato duramenteglidel programma. La persona in questione ha dichiarato di essere stata trattata molto male da coloro che lavorano dietro le quinte del reality show. Le sue parole sono state così forti al punto da fare il giro del L'articolo proviene da KontroKultura.

