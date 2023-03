Europeisti in piazza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolomossetti : Letture prevedibili: -'piazza eterodiretta' e 'pretestuose' le critiche alla riforma (gli anti-NATO) -l'influenza… - Garfield_20221 : @elena_bardet1 Giornalista venduto ...i filo europeisti solo i soliti avamposti della egemonia USA basata sulla cor… -

... 'Come possiamo impostare il cambiamento In Italia siamo democratici ed, per lo meno, i ... Qui c'è il Terzo Polo, unache riunisce le persone , un progetto che combatte una battaglia ......all'ingresso nella Nato e il partito dei liberali che ha deluso i propri elettorie ...la Svezia al ventesimo posto per diseguaglianze economiche mentre la Francia per esempio siben ...Si va inse si toccano diritti fondamentali ma qui è diverso. Fare opposizione facendo una ...dal punto di vista politico perché i suoi elettori più che dire che sono antifascisti ed(...

Georgia: Picierno, Tbilisi rilanci riforme europeiste - La voce degli ... Agenzia ANSA

Proteste di piazza in Georgia contro la proposta di legge sulle organizzazioni della società civile. E il Governo la ritira ...La rivolta contro la legge "anti-ong" ricorda quella di Kiev contro l'influenza straniera, ma ci sono delle differenze.