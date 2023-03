Europei 2032 in Italia? Via libera bipartisan Ecco le città coinvolte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dote99542394 : @MariaVarola @TuttoMercatoWeb @ivanfcardia Invece c’è molto di più…. Ieri ha parlato anche per conto della uefa ad… - genovatoday : Europei 2032 di calcio: Genova tra le città candidate a ospitare le gare - SkyTG24 : Calcio, il Senato approva risoluzione per la candidatura dell'Italia a ospitare Euro 2032 - radiopico : C'è anche #Verona tra le città candidate a ospitare i Campionati Europei di Calcio 2032 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #Euro2032, il Senato spinge il Governo: risoluzione bipartisan per la candidatura -

...ha dato il via libera a una risoluzione che impegna il governo a sostenere la candidatura avanzata dalla FIGC per l'organizzazione della fase finale dei Campionatidi calcio Uefa Euro. ...... commentando l'approvazione della risoluzione, da parte della 7/a commissione del Senato, a sostegno della candidatura italiana per l'organizzazione dei campionatidi calcio del. La ......del Senato alla risoluzione che impegna il governo a 'sostenere e qualificare la candidatura avanzata dalla Figc per l'organizzazione della fase finale dei Campionatidi calcio UEFA EURO,...

Euro 2032, Italia verso la candidatura: ok della commissione Cultura del Senato. Ecco le 11 città in lizza ilgazzettino.it

La speranza è che tutto sia pronto per il 2032, quando l’Italia dovrebbe ospitare gli europei di calcio. In quel caso anche in Sardegna ci sarà la possibilità di ospitare qualche partita ..."Caro Mancini, ti scrivo da Scampia, ti scrivo da uno stadio speciale, lo stadio Antonio Landieri. Antonio Landieri era mio cugino. Era un ragazzo disabile di 25 anni, ucciso per errore dalla camorra ...