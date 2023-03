Europa League | Roma-Real Sociedad 2-0 | gol di El Shaarawy e Kumbulla

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - juventusfc : ??Allegri: « Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno.… - juventusfc : ??Kostic: « Conosco l'Europa League, l'ho già vinta. Dobbiamo iniziare domani con una bella prestazione e puntare a… - Sherloc25733315 : @NoveGennaio1900 Ma quale giocano male….. Guarda il loro cammino nelle coppe degli ultimi 4/5 anni…. Vinceranno anc… - tripletemainb : Bollitinho virtualmente ai quarti di Europa League dopo aver battuto la Juve nel weekend. Stagione fino a questo mo… -

20.42 Calcio:, Roma vittoriosa La Roma vince 2 - 0 all'Olimpico sulla Real Sociedad nell'andata degli ottavi di, score prezioso in vista della gara di ritorno in programma a San ...ROMA - La Roma batte 2 - 0 la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale die fa un balzo in avanti verso il passaggio del turno. La formazione giallorossa si impone sugli spagnoli grazie ai gol di El Shaarawy al 13' e di Kumbulla all'87'. Soddisfatto José ...1 L'allenatore del Friburgo Christian Streich ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida dicontro la Juventus : 'E' un sogno per me, sono da tanto tempo l'allenatore del Friburgo. Ho sempre visto la Juventus e in tv e ora è un sogno. Avranno grandi motivazioni dopo l'ultima ...

Juventus-Friburgo dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: Pogba non convocato, le formazioni ufficiali Sport Fanpage

Una Roma bella e convincente supera la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022-2023. All’Olimpico arriva un 2-0 preziosissimo nell’ottica dei 180 minuti, con la squadra ...Le parole di Massimiliano Allegri nel pre-partita di Juventus-Friburgo Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juventus-Friburgo, partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.