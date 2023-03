Europa League, oggi Roma-Real Sociedad: come vedere la partita in tv (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – oggi alle 18.45 all’Olimpico la sfida Roma-Real Sociedad nel match d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2023. La partita in tv sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky e sarà inoltre disponibile live in streaming su Sky Go, Now e Dazn. La Real Sociedad “è un’ottima squadra, onestamente è difficile trovare punti deboli – ha detto ieri il tecnico della Roma José Mourinho – Imanol è sicuramente un bravissimo allenatore, la squadra è organizzata sia dal punto di vista difensivo, non è facile segnarle, sia nell’organizzazione offensiva. I giocatori sono tecnicamente bravi. In Liga essere quarti dopo i tre giganti è tanta roba. È una squadra di qualità, non si può dire che siamo stati fortunati ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) –alle 18.45 all’Olimpico la sfidanel match d’andata degli ottavi di finale di2023. Lain tv sarà trasmessa in diretta da Dazn e da Sky e sarà inoltre disponibile live in streaming su Sky Go, Now e Dazn. La“è un’ottima squadra, onestamente è difficile trovare punti deboli – ha detto ieri il tecnico dellaJosé Mourinho – Imanol è sicuramente un bravissimo allenatore, la squadra è organizzata sia dal punto di vista difensivo, non è facile segnarle, sia nell’organizzazione offensiva. I giocatori sono tecnicamente bravi. In Liga essere quarti dopo i tre giganti è tanta roba. È una squadra di qualità, non si può dire che siamo stati fortunati ...

