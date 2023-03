Europa League | la Juventus “incrimina” Pogba per motivi disciplinari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - juventusfc : ??Allegri: « Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno.… - juventusfc : ??Kostic: « Conosco l'Europa League, l'ho già vinta. Dobbiamo iniziare domani con una bella prestazione e puntare a… - ansacalciosport : Europa League, Roma-Real Sociedad LIVE. Tecnico della Roma punta su Abraham: Pochi gol? Conta come gioca | #ANSA - PagineRomaniste : LIVE - #EuropaLeague: #RomaRealSociedad, le probabili formazioni. #Llorente scalpita, #Karsdorp a destra. Torna… -

La Roma è pronta per la serata europea. Questa sera la squadra di José Mourinho sfida la Real Sociedad nella gara d'andata degli ottavi di. Partita da vincere per la Roma che la prossima settimana sarà impegnata contro gli spagnoli in trasferta. Priva di Ibanez, fuori per squalifica, il tecnico si affiderà a Diego Llorente ...2 Il Milan supera il Tottenham e torna ai quarti di finale di Champions11 anni dopo l'ultima volta. Festa grande in casa rossonera e per Paolo Maldini , che affida ...è tra i migliori in, ...Allo stadio Olimpico, il match valido per l'andata degli ottavi di finale di2022/2023 tra Roma e Real Sociedad: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Juventus-Friburgo, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League Sky Sport

… il motivo non è un problema fisico Roma, 9 mar. Paul Pogba non convocato contro il Friburgo per un motivo ben preciso.La gara, in calendario questa sera alle ore 21:00, vedrà l’assenza di un top del ...In programma giovedì 9 marzo alle 18.45 allo "Stadio Olimpico" e valevole come sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League, la sfida tra Roma e ...