Europa League: Dybala: “Mourinho tratta ogni partita come una finale, in quanto siamo uguali” (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 01:26:47 Calcio italiano: Paulo Dybala (Crdoba, Argentina, 1993) rilascia a MARCA la sua prima intervista da giocatore della Roma. Un ragazzo simpatico e naturale che ha abbagliato mezza Roma. Conosci la stella del rivale di oggi del Real. Chiedere. È già campione del mondo. come è cambiata la tua vita? Risposta. Molte cose sono cambiate. Non è che ti alzi e dici: ‘Sono un campione’, ma, per un calciatore, aver vissuto tutto questo è qualcosa di unico e bellissimo. D. A Roma vive una seconda giovinezza. Perché? R. La verità è che sì. Tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che c’è in questa città è fortissima, giochiamo sempre con lo stadio pieno 25 de los ltimos 26 partidos ed è un recinto molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato a dare il massimo e cercare di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) 2023-03-09 01:26:47 Calcio italiano: Paulo(Crdoba, Argentina, 1993) rilascia a MARCA la sua prima intervista da giocatore della Roma. Un ragazzo simpatico e naturale che ha abbagliato mezza Roma. Conosci la stella del rivale di oggi del Real. Chiedere. È già campione del mondo.è cambiata la tua vita? Risposta. Molte cose sono cambiate. Non è che ti alzi e dici: ‘Sono un campione’, ma, per un calciatore, aver vissuto tutto questo è qualcosa di unico e bellissimo. D. A Roma vive una seconda giovinezza. Perché? R. La verità è che sì. Tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che c’è in questa città è fortissima, giochiamo sempre con lo stadio pieno 25 de los ltimos 26 partidos ed è un recinto molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato a dare il massimo e cercare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Verso l'andata di Europa League ?? - OptaPaolo : 3 - Pedro è il primo giocatore capace di segnare in una fase ad eliminazione diretta sia in Champions League, in Eu… - juventusfc : ??Allegri: « Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno.… - infoitsport : Roma-Real Sociedad oggi in tv, Europa League 2023 - MCalcioNews : Juve-Friburgo recupero lampo: già in campo in Europa League? Le ultime -