Europa League 2022-23, Roma bella e convincente: Real Sociedad battuta 2-0 (Di giovedì 9 marzo 2023) Una Roma bella e convincente supera la Real Sociedad nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022-2023. All’Olimpico arriva un 2-0 preziosissimo nell’ottica dei 180 minuti, con la squadra di José Mourinho che va a segno all’inizio e alla fine del match e potrà andare in Spagna la prossima settimana forte di questo risultato. Pochi i cambi in entrambe le squadre. Fra i giallorossi debutta dal primo minuto Diego Llorente, mentre dall’altra parte Alguacil risponde con un 4-3-1-2, con David Silva di nuovo titolare dopo un problema fisico e Oyarzabal in panchina. Dopo un inizio alquanto sonnacchioso, la Roma passa in avanti dopo 13 minuti. Dybala parte in progressione e imbuca per Abraham, bravissimo a gestire il pallone con ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Unasupera lanell’andata degli ottavi di finale di-2023. All’Olimpico arriva un 2-0 preziosissimo nell’ottica dei 180 minuti, con la squadra di José Mourinho che va a segno all’inizio e alla fine del match e potrà andare in Spagna la prossima settimana forte di questo risultato. Pochi i cambi in entrambe le squadre. Fra i giallorossi debutta dal primo minuto Diego Llorente, mentre dall’altra parte Alguacil risponde con un 4-3-1-2, con David Silva di nuovo titolare dopo un problema fisico e Oyarzabal in panchina. Dopo un inizio alquanto sonnacchioso, lapassa in avanti dopo 13 minuti. Dybala parte in progressione e imbuca per Abraham, bravissimo a gestire il pallone con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - juventusfc : ??Allegri: « Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno.… - juventusfc : ??Kostic: « Conosco l'Europa League, l'ho già vinta. Dobbiamo iniziare domani con una bella prestazione e puntare a… - RaiNews : Conference League, alle 21 Fiorentina-Sivasspor. Italiano: 'Non chiamateci favoriti'. Segui la cronaca testuale # F… - sportli26181512 : Europa League, risultati e gol andata ottavi: Arsenal pari a Lisbona, ok Bayer: Emozioni e gol nelle prime quattro… -