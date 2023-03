Europa League 2022/23: il Manchester United firma il poker, vittoria anche del Siviglia sul Fenerbahce (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Europa League chiude i match di andata valevoli per gli ottavi di finale della competizione con la vittoria di Manchester United e Siviglia, termina in pareggio Shakhtar-Feyenoord. Il Manchester United batte il Betis per 4-1, a sbloccare il risultato è Rashford al sesto minuto di gioco con un rimpallo favorevole insaccato perfettamente in rete. Il pareggio arriva al 32esimo, è Juanmi che dopo uno stop sventaglia un cross per Perez che lascia partire un destro dritto in porta. Nella seconda frazione la formazione di ten Hag riprende in mano le redini del match e firma prima un nuovo vantaggio con il grande gol di Antony e poi l’allungo con la rete di Fernandes. Sul finale è Weghorst ad aggiungersi ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) L’chiude i match di andata valevoli per gli ottavi di finale della competizione con ladi, termina in pareggio Shakhtar-Feyenoord. Ilbatte il Betis per 4-1, a sbloccare il risultato è Rashford al sesto minuto di gioco con un rimpallo favorevole insaccato perfettamente in rete. Il pareggio arriva al 32esimo, è Juanmi che dopo uno stop sventaglia un cross per Perez che lascia partire un destro dritto in porta. Nella seconda frazione la formazione di ten Hag riprende in mano le redini del match eprima un nuovo vantaggio con il grande gol di Antony e poi l’allungo con la rete di Fernandes. Sul finale è Weghorst ad aggiungersi ...

