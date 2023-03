Europa League 2022/23: il Leverkusen chiude su doppio vantaggio, pareggio tra Sporting e Arsenal (Di giovedì 9 marzo 2023) Niente reti inviolate, in Europa League si lotta per il passaggio ai quarti di finale della competizione. Il Leverkusen si impone rispettivamente sul Ferecvaros, pareggio nelle altre due sfide d’anticipo. Alla BayArena termina 2-0 un match ben gestito: i padroni di casa non perdono tempo e cambiano l’equilibrio al decimo minuto di gioco. E’ Demirbay ad agganciare un pallone decisivo sul limite dell’area e firmare il vantaggio con un tiro sotto la traversa. Il raddoppio arriva poi sul finale, grazie alla rete di Tapsoba. A Berlino si termina invece sul 3 a 3 tra Union Berlino e Royale Union: Boniface apre le marcature per gli ospiti al 28esimo con una grande botta dalla distanza, Juranovic poi riapre le speranze dei biancorossi con una rete da calcio piazzato. Nella ripresa Vertessen riporta in ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Niente reti inviolate, insi lotta per il passaggio ai quarti di finale della competizione. Il Leverkusen si impone rispettivamente sul Ferecvaros,nelle altre due sfide d’anticipo. Alla BayArena termina 2-0 un match ben gestito: i padroni di casa non perdono tempo e cambiano l’equilibrio al decimo minuto di gioco. E’ Demirbay ad agganciare un pallone decisivo sul limite dell’area e firmare ilcon un tiro sotto la traversa. Il radarriva poi sul finale, grazie alla rete di Tapsoba. A Berlino si termina invece sul 3 a 3 tra Union Berlino e Royale Union: Boniface apre le marcature per gli ospiti al 28esimo con una grande botta dalla distanza, Juranovic poi riapre le speranze dei biancorossi con una rete da calcio piazzato. Nella ripresa Vertessen riporta in ...

Friburgo, Streich: "Un sogno per me essere qui" Le parole di Christian Streich prima del calcio d'inizio dell'ottavo di finale d'andata di Europa League tra Juventus - Friburgo Christian Streich, tecnico del Friburgo, ha parlato a Sky Sport prima del match con la Juventus, valido per l'ottavo di finale d'andata di Europa League.

Roma - Real Sociedad 2 - 0 diretta: ora LIVE la partita di oggi La Roma è pronta per la serata europea. Questa sera la squadra di José Mourinho sfida la Real Sociedad nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. Partita da vincere per la Roma che la prossima settimana sarà impegnata contro gli spagnoli in trasferta. Priva di Ibanez, fuori per squalifica, il tecnico si affiderà a Diego Llorente.

Roma - Real Sociedad 2 - 0 LIVE raddoppio di Kumbulla In campo Roma - Real Sociedad 2 - 0 DIRETTA andata ottavi di Europa League ROMA - Real Sociedad 2 - 0 all'87'! Rete di Kumbulla. Corner di Dybala, Kumbulla svetta in area e schiaccia di testa in fondo al sacco. ROMA - Real Sociedad 1 - 0 al 13'! Rete di El Shaarawy.

Juventus-Friburgo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport Europa League 2022-2023, Juventus-Friburgo: le formazioni ufficiali Sono state diramate le formazioni ufficiali dell'andata tra Juventus e Friburgo. I bianconeri, che confidano nella vena brillante di Di Maria, vero e proprio mattatore nell'ultima esibizione europea.

Juventus, Calvo: "Pogba Esclusione giusta. Sul Tar nessuna speculazione" Le parole di Francesco Calvo prima di Juventus-Friburgo, sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League A pochi minuti dall'inizio della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League.