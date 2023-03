Europa League | 2-2 Arsenal a Lisbona | vince il Bayer | pari tra Union LIVE | United | avanti | Siviglia sul pari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - juventusfc : ??Allegri: « Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno.… - juventusfc : ??Kostic: « Conosco l'Europa League, l'ho già vinta. Dobbiamo iniziare domani con una bella prestazione e puntare a… - LunadnLuna : Manchester United vs. Real Betis UEFA Europa League Live ??: - LunadnLuna : Juventus vs. SC Freiburg UEFA Europa League Live ??: -

Commenta per primo Tegola Alex Sandro per la Juventus . Il difensore brasiliano è stato costretto al cambio durante la sfida dicol Friburgo: al 23' ha accusato un problema fisico e Allegri ha inserito Bonucci al suo posto. Si dovrebbe trattare di un problema muscolare.Un gol splendido, quello del vantaggio della Roma contro la Real Sociedad, in ogni fase della sua 'costruzione': dalla galoppata di Dybala, che parte prima della metacampo, al taglio e alla finta con ...ROMA - La Roma batte 2 - 0 la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale die fa un balzo in avanti verso il passaggio del turno. La formazione giallorossa si impone sugli spagnoli grazie ai gol di El Shaarawy al 13' e di Kumbulla all'87'. Soddisfatto José ...

Non c’è un enorme ricambio dove pescare, ma la Roma targata José Mourinho sa essere gruppo e soprattutto sa cosa vuole in campo: “La Roma ha vinto grazie all’organizzazione, abbiamo giocato da squadra ...al termine del match Roma-Real Sociedad valido per l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League. L'allenatore portoghese, a margine dell'incontro, oltre al classico in bocca al lupo di rito in ...