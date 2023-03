Eurolega basket | ventottesima giornata | programma e diretta tv

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ritmi serratissimi per l’che ieri ha chiuso l’ultima tornata in ordine cronologico e nella serata odierna è già pronta a mandare in campo la. Il torneo di pallacanestro più importante e coinvolgente del Vecchio Continente, in questo giovedì, si presenta ai nastri di partenza della nuova manche con sfide davvero molto interessanti che vedranno come protagoniste, anche, le due italiane in corsa nel torneo: Virtus Segafredo Bologna sarà impegnata in Germania contro Alba Berlino, mentre Olimpia Milano attende sul parquet amico il Partizan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.: tutto quello che c’è da sapere Photo by Sportface.itNon solo le sfide, fondamentali, delle due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riviera24 : #Basket #Eurolega Vittoria facile per il #RocaTeam contro la nobile decaduta Panathinaikos - Riviera24 - sportli26181512 : Virtus Bologna e Olimpia Milano in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky: Italiane in campo stasera nel 28°… - Dario_Melli : Virtus Bologna e Olimpia Milano in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky - Delo_Federico : RT @eurodevotion: L'Eurolega più equilibrata di sempre, gli infortuni dell'Olimpia, le cose del basket che non cambiano mai, l'accordo ausp… - rick_orso : L'Eurolega più equilibrata di sempre, gli infortuni dell'Olimpia, le cose del basket che non cambiano mai, l'accord… -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv ALBA Berlino - Virtus Bologna , sfida valida come ventottesima giornata dell'2022/2023 di. Le Vu Nere devono prontamente riscattarsi dopo la sconfitta contro il Partizan Belgrado, che costituiva un'occasione importantissima per avvicinarsi alla zona playoff. L'...Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 28giornata dell'2022/2023 di. Secondo turno settimanale, che vede nuovamente le italiane in campo nella stessa serata, alla ricerca di vittorie per rimpolpare le ancora flebili speranze di ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Partizan , sfida valida come ventottesima giornata dell'2022/2023 di. Cinque vittorie di fila hanno permesso agli uomini di coach Messina di poter sperare ancora in quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai playoff; di fronte, un ...

Olimpia Milano-Partizan Belgrado oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, programma, dove vederla, streaming OA Sport

Secondo appuntamento settimanale in Eurolega per l’Olimpia Milano che oggi giovedì 9 marzo sfiderà i serbi del Partizan Belgrado (inizio del match previsto al Forum d’Assago alle ore 20:30) nel ventot ...Italiane in campo stasera nel 28° turno di Eurolega. Alle 18 la Virtus Bologna costretta a vincere in casa dell'Alba Berlino per proseguire la caccia a un posto nei playoff. Alle 20.30 al Forum l'Olim ...