Eurolega 2022 2023 | la Virtus Bologna domina in casa dell’Alba Berlino

(Di giovedì 9 marzo 2023) Labatte l‘Albain trasferta 96-74 nel match valido per la 28ª giornata di. Partita a senso unico con i ragazzi di Scariolo che, dopo un parziale iniziale di 6-0 a favore dei padroni di, vanno in vantaggio e allungano senza farsi più riprendere dalla squadra tedesca. Percentuali altissime al tiro per la, che chiude il match con il 60% dal campo, 71% dalla media distanza e 46% dall’arco. Grande prestazione di Teodosic che mette a segno 21 punti e 6 assist in tre quarti giocati. Bene anche Weems dalla panchina con 22 punti, 5/5 dalla media distanza e 4/6 da tre. Torna al successo dopo due sconfitte in fila la, che sale a 13 vittorie e 15 sconfitte a 1 vittoria dalla zona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #EuroLeague Virtus Bologna domina e batte l'Alba Berlino 96-74 - SportInTV_IT : Eurolega 2022/2023: la 28a giornata su Sky Sport e Eleven Sports - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: I risultati delle gare di questa sera e la classifica aggiornata della massima competizione continentale #Euroleague htt… - fabiocavagnera : I risultati delle gare di questa sera e la classifica aggiornata della massima competizione continentale #Euroleague - OlimpiaMiNews : I risultati delle gare di questa sera e la classifica aggiornata della massima competizione continentale #Euroleague -

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv ALBA Berlino - Virtus Bologna , sfida valida come ventottesima giornata dell'/2023 di basket . Le Vu Nere devono prontamente riscattarsi dopo la sconfitta contro il Partizan Belgrado, che costituiva un'occasione importantissima per avvicinarsi alla zona playoff. L'...Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 28giornata dell'/2023 di basket . Secondo turno settimanale, che vede nuovamente le italiane in campo nella stessa serata, alla ricerca di vittorie per rimpolpare le ancora flebili speranze di ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Partizan , sfida valida come ventottesima giornata dell'/2023 di basket . Cinque vittorie di fila hanno permesso agli uomini di coach Messina di poter sperare ancora in quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai playoff; di fronte, un ...

Virtus Bologna e Olimpia Milano in Eurolega: le partite in tv e streaming su Sky Sky Sport

La Virtus Segafredo Bologna giocherà oggi la sua 28ma partita nell’Eurolega 2022-2023. Il gruppo di coach Sergio Scariolo scenderà sul parquet della Mercedes-Benz Arena alle ore 18:00 per affrontare l ...Virtus Segafredo Bologna (12-15) nella Mercedes Benz Arena di Berlino per una gara decisiva, in caso di sconfitta, per le velleità della società di raggiungere i playoff di ...