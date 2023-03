Euro 2032, il Senato approva la candidatura dell’Italia. Napoli è tra le 11 città selezionate (Di giovedì 9 marzo 2023) La commissione Cultura del Senato ha approvato la candidatura dell’Italia a Euro 2032. Con il documento firmato ieri, scrive il Messaggero, il governo si impegna a sostenere la candidatura avanzata dalla Figc e prevede che sia assunta «ogni opportuna iniziativa di propria competenza che valorizzi l’interesse nazionale rispetto a tale evento e alle relative eredità». Undici le città selezionate per ospitare le partite del torneo: Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Cagliari, Bari e Palermo. Udine, invece, è stata scartata perché il suo stadio ha una capienza inferiore a quella minima (di 30 mila spettatori) prevista dalla Uefa. “La Figc dovrà consegnare alla Uefa il dossier definitivo legato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) La commissione Cultura delhato la. Con il documento firmato ieri, scrive il Messaggero, il governo si impegna a sostenere laavanzata dalla Figc e prevede che sia assunta «ogni opportuna iniziativa di propria competenza che valorizzi l’interesse nazionale rispetto a tale evento e alle relative eredità». Undici leper ospitare le partite del torneo: Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze,, Cagliari, Bari e Palermo. Udine, invece, è stata scartata perché il suo stadio ha una capienza inferiore a quella minima (di 30 mila spettatori) prevista dalla Uefa. “La Figc dovrà consegnare alla Uefa il dossier definitivo legato ...

