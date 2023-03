Etichetta dei cibi, proposta dell'Europa: scrivere “Spesso buono oltre” (Di giovedì 9 marzo 2023) La dicitura andrà ad affiancare le classiche etichette con scritto “da consumarsi preferibilmente entro”. Obiettivo: ridurre gli scarti alimentari e lo spreco Leggi su wired (Di giovedì 9 marzo 2023) La dicitura andrà ad affiancare le classiche etichette con scritto “da consumarsi preferibilmente entro”. Obiettivo: ridurre gli scarti alimentari e lo spreco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LilianaLandi1 : @danielhazan @iurimariaprado @matteorenzi E ci riuniamo una volta al mese al chiar di luna nella foresta dei pugnal… - Ansa_TerraGusto : Dall’acqua in #plastica “monouso” fino agli #hamburger “vegetali”: sono #alimenti che non possono essere definiti… - webbeloz : nel cassetto dei calzini, quello che apri sempre a metà, quello che apri e chiudi in uno spazio temporale di 2sec.… - baudaffipasqua3 : @fjadanza Perché pensi veramente che i nostri grandi governatori europei e nazionali interessi veramente il benesse… - Chi_e_ilpadrone : In Italia noi siamo stati i primi ad aderire nel 2021 alla campagna nazionale contro lo spreco alimentare con La pa… -