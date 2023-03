Esperti: 'In Italia Pap test e vaccini Hpv in calo, lontani da obiettivi Ue' (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - La pandemia ha contribuito a ridurre i tassi di adesione al pap test e all'Hpv test, così come la copertura vaccinale contro il Papillomavirus. Lo hanno evidenziato gli Esperti che stamattina hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione, a Roma, del nuovo spot tv della campagna “Hai Prenotato Vero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal ministero della Salute. "Tra il 2019 e il 2021 siamo passati dal 39% al 23% di tasso d'adesione al Pap o Hpv test”, dichiara Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazione Italiana di oncologia medica (Aiom). "Per recuperare questo gap, e più in generale arrivare alla soglia del 90%, vanno individuati nuovi modelli organizzativi dei programmi di screening regionali e vanno implementati i sistemi informatici di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - La pandemia ha contribuito a ridurre i tassi di adesione al pape all'Hpv, così come la copertura vaccinale contro il Papillomavirus. Lo hanno evidenziato gliche stamattina hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione, a Roma, del nuovo spot tv della campagna “Hai Prenotato Vero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal ministero della Salute. "Tra il 2019 e il 2021 siamo passati dal 39% al 23% di tasso d'adesione al Pap o Hpv”, dichiara Saverio Cinieri, presidente nazionale dell'Associazionena di oncologia medica (Aiom). "Per recuperare questo gap, e più in generale arrivare alla soglia del 90%, vanno individuati nuovi modelli organizzativi dei programmi di screening regionali e vanno implementati i sistemi informatici di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : La maggioranza sta provando a modificare la legge elettorale dei comuni attraverso una furbata regolamentare. Senza… - TV7Benevento : Esperti: 'In Italia Pap test e vaccini Hpv in calo, lontani da obiettivi Ue' - - ItaliaStartUp_ : Secondo gli esperti l'Italia è impreparata | Gli attacchi hacker stanno minacciando la sicurezza di tutti -… - Life_Strat : E lo faremo con uno dei più apprezzati esperti di intelligenza linguistica in Italia: Paolo Borzacchiello! ??Esci da… - Life_Strat : E lo faremo con uno dei più apprezzati esperti di intelligenza linguistica in Italia: Paolo Borzacchiello! ??Esci da… -