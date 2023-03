Esclusiva TAG24-Manifestazione a Cutro dell’11 marzo 2023 | Lidia Vicchio Asgi | “Affossare il sistema pubblico di accoglienza è un errore”

Leggi su tag24

(Di giovedì 9 marzo 2023) #fermarelastrage è questo l’hashtag lanciato in vista delladi sabato 11, sulle coste calabre, per mostrare l’indignazione verso le misure del governo e per mostrare solidarietà nei confronti delle famiglie dei migranti deceduti nel corso del naufragio., l’intervista a, responsabile ...