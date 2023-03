ESCLUSIVA IN ? Facchetti: «L’Inter in tre aggettivi! Mio padre mi ricordava una partita. Oggi…» (Di giovedì 9 marzo 2023) Gianfelice Facchetti, attore, scrittore e regista – figlio della leggenda Giacinto – ha parlato in ESCLUSIVA ai microfoni di Inter-News in occasione del 115° compleanno del club nerazzurro. Tra “interismo”, ricordi e attualità, abbiamo ripercorso seppur brevemente questi gloriosi anni di storia interista. Facchetti, oggi L’Inter compie 115 anni. Cosa rappresenta per lei L’Inter? Se deve utilizzare tre aggettivi quali sarebbero? L’Inter è la squadra del cuore, per forza di cose, ma era come per mio padre una seconda famiglia. Un luogo familiare, un luogo fisico. Se penso a San Siro o alla Pinetina, luogo dell’anima. È tante cose insieme, un luogo che appartiene alla mia identità per quello che rappresenta, l’idea che L’Inter ci porta dietro. È stato un ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Gianfelice, attore, scrittore e regista – figlio della leggenda Giacinto – ha parlato inai microfoni di Inter-News in occasione del 115° compleanno del club nerazzurro. Tra “interismo”, ricordi e attualità, abbiamo ripercorso seppur brevemente questi gloriosi anni di storia interista., oggicompie 115 anni. Cosa rappresenta per lei? Se deve utilizzare tre aggettivi quali sarebbero?è la squadra del cuore, per forza di cose, ma era come per miouna seconda famiglia. Un luogo familiare, un luogo fisico. Se penso a San Siro o alla Pinetina, luogo dell’anima. È tante cose insieme, un luogo che appartiene alla mia identità per quello che rappresenta, l’idea checi porta dietro. È stato un ...

