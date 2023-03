Esclusiva Cusano Media Group – Contratto medici | Leoni vicepres FNOMCeO | “Rendere attrattiva medicina d’urgenza”

Leggi su tag24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Sono state avviate il 2 febbraio 2023 le trattative per cercare di giungere, in tempi ragionevolmente rapidi (essendo già segnatamente tardivo l’avvio della contrattazione), al rinnovo del CCNL 2019-2021 per il personale dirigente dell’Area della Sanità, che interessa direttamente la vita lavorativa di 120mila dirigentie di 14mila dirigenti sanitari, ma indirettamente coinvolge la ... TAG24.