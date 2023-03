ESCLUSIVA – Argentero e Marino contro un paparazzo Gli danno del “maniaco” e il video diventa virale | il fotografo li denuncia | “E’ inaccettabile” Insorgono gli “storici” Sorge e Barillari

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lucae Cristinaun, non è la prima volta che l’attore finisce nell’occhio del ciclone per i suoi atteggiamenti ostili (a volte un po’ aggressivi) verso i fotografi. Se al Christmas World quando si è sottratto ai cronisti aveva la giustificazione di essere con i figli in un momento di festa, ... TAG24.

... contiene anche tante fiction più o meno storiche e anche serie più recenti realizzate in... Ciro Visco, Beniamino Catena, Giacomo Martelli, la fiction vede protagonista Lucanei ...E anche lì, Gioli ci mette l'anima: 33 anni e già 10 di carriera, 20 film, alcune serie tra cui la fiction con Lucache le ha regalato il ruolo intenso della dottoressa Giulia Giordano e la ...A marzo nascerà il loro secondogenito, un maschietto, e hanno festeggiato con tanti amici in una locationLucae Cristina Marino stanno per accogliere in famiglia il loro secondogenito. Ormai manca davvero poco al parto e la coppia apre i festeggiamenti con un baby shower bellissimo.

Luca Argentero e Cristina Marino paparazzo insultato: "Li querelo ... Tag24

Arriva una doccia fredda per l'attore Luca Argentero: il suo personaggio non ci sarà nella celebre fiction di Rai1.