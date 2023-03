Escalation di camorra | Di Fenza | “Piantedosi convochi un comitato di ordine pubblico”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Si torna a sparare nelle strade di Napoli: tre omicidi in pochissimi giorni. E stasera un 26enne già noto alle forze dell’, a Sant’Antimo è stato ucciso in un ennesimo agguato. L’criminale sta colpendo, indistintamente, Napoli e provincia, e ci impone l’obbligo di alzare l’asticella dell’attenzione a livelli massimi.” A dirlo in una nota è Pasquale Di, Consigliere Regionale di Centro Democratico. “3 morti, 3 sparatorie nelle ultime ore, i e il rumore dei colpi di pistola ancora rimbomba nella testa dei cittadini e le notizie ancora riempieno le pagine dei giornali. Il Ministro dell’Interno, a nome del Governo, dimostri la sua vicinanza alla città e alla provincia di Napoli esubito unper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGazzettinoves : #Napoli, omicidio nel quartiere “#Pianura”: ucciso un uomo di 48 anni. Si teme escalation di camorra -

... che aveva notato l'di un fenomeno tutto cittadino: la tendenza a idolatrare giovani rimasti uccisi mentre consumavano reati predatori o nel corso di agguati di. Dappertutto, nell'......come avvertimento dalla, impone l'adozione di misure straordinarie che garantiscano una maggiore presenza dello Stato in questo territorio per stroncare sul nascere nuovecriminali'...... che poi li rivendettero alla 'Ndrangheta e alla". Ad aggravare lo scenario, inoltre, c'è ... al Council on Foreign Relations , disse che " dobbiamo impedire la suanucleare (della ...

Iva, la grande riforma in arrivo: zero imposte su pane, pasta e beni ... TERRANOSTRA | NEWS

Agguato a Napoli nel quartiere "Pianura": questa mattina un uomo è stato ucciso in strada in via Pallucci, all'angolo con via Torricelli ...Idem per Donzelli. Il risultato Dopo l’escalation degli attentati anarchici in mezza Europa, sono finiti entrambi sotto scorta. Delmastro è stato «ricusato» in più di un’occasione dai parlamentari ...