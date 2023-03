Esame di maturità | si torna alla normalità

Leggi su agi

(Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - La prima prova dell'disi terrà il 21 giugno prossimo. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'di Stato. Sicosì. Gli effetti della pandemia di Covid, particolarmente gravosi per la scuola e per i giovani, hanno comportato modifiche sostanziali allo svolgimento delle prove negli ultimi anni. Ora a fare ancora eccezione saranno i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), che non sono requisito di ammissione all'ma potranno essere oggetto del colloquio, se svolti. Le prove INVALSI (che non concorronovalutazione) sono invece ...