Esame di Maturità 2023: ecco le date (Di giovedì 9 marzo 2023) L'Esame di Maturità prenderà il via il prossimo 21 giugno con la prima prova scritta. A rivelarlo è proprio il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sui suoi account social. "Oggi - scrive il ministro su... Leggi su today (Di giovedì 9 marzo 2023) L'diprenderà il via il prossimo 21 giugno con la prima prova scritta. A rivelarlo è proprio il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sui suoi account social. "Oggi - scrive il ministro su...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. #ANSA - romatoday : Esame di Maturità 2023: ecco le date - Open_gol : L'esame di Maturità torna alle vecchie regole - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. Il ministro Valditara, ha firmato, in anticipo rispet… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il 21 giugno al via l'esame di maturità con la prima prova scritta. #ANSA -